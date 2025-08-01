В тюменских школах отработают навыки при террористической опасности

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Школы Тюменской области присоединятся к всероссийскому учению по отработке навыков в случае террористической опасности. Оно пройдет совместно с МЧС, МВД и Росгвардией 22 августа, сообщил губернатор региона Александр Моор в своих соцсетях.

"В первый осенний месяц нас ждут два важных события – начало нового учебного года и Единый день голосования. Это значит, что вопросы безопасности на объектах образования и избирательных участках выходят на первый план. Все необходимые меры будут приняты", - заверил он.

Порядок действий обсудили на заседании областной антитеррористической комиссии. Специалисты рассмотрели вопросы защиты объектов связи и транспортной инфраструктуры от потенциальных угроз. Профилактика терроризма требует слаженной межведомственной работы и строгого соблюдения всех нормативных требований, подчеркнул губернатор.