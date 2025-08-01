Функциональный протез пальца руки тюменского магистранта привлек федеральный грант

ТИУ ТИУ

Разработка функционального протеза пальца руки магистранта Тюменского индустриального университета Абдурахима Абускаева вошла в число победителей всероссийского конкурса "Создай НАШЕ". Он стал обладателем гранта в размере 1 млн рублей, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

"Разработанный мной биопротез более функционален за счет применения электроники. В этом основное отличие от тех вариантов протезов пальца, которые получают пациенты сегодня, – подчеркнул разработчик. – Если функциональный протез для сгиба пальца требует сгиба кисти, то бионический вариант работает самостоятельно, когда человек сокращает мышцу, сгибающую палец. Это сокращение регистрирует микроконтроллер и уже управляет приводом, который расположен в искусственном пальце. Он будет иметь максимальную схожесть и более доступную цену".

ТИУ ТИУ

Сейчас Абдурахим завершает этап разработки, впереди – финальные испытания и выход на рынок, запланированный на конец 2025 г.

Федеральный конкурс молодежного предпринимательства "Создай Наше" – совместный проект Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорации МСП и фонда "Молодежная предпринимательская инициатива". Проект направлен на поддержку молодежного предпринимательства и инициатив молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны.

Поддержка предпринимателям оказывается по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".