  • 12 августа 202512.08.2025вторник
  • USD79,6677
    EUR92,9485
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер северо-западный

Функциональный протез пальца руки тюменского магистранта привлек федеральный грант

Общество, 14:25 12 августа 2025

ТИУ

Разработка функционального протеза пальца руки магистранта Тюменского индустриального университета Абдурахима Абускаева вошла в число победителей всероссийского конкурса "Создай НАШЕ". Он стал обладателем гранта в размере 1 млн рублей, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

"Разработанный мной биопротез более функционален за счет применения электроники. В этом основное отличие от тех вариантов протезов пальца, которые получают пациенты сегодня, – подчеркнул разработчик. – Если функциональный протез для сгиба пальца требует сгиба кисти, то бионический вариант работает самостоятельно, когда человек сокращает мышцу, сгибающую палец. Это сокращение регистрирует микроконтроллер и уже управляет приводом, который расположен в искусственном пальце. Он будет иметь максимальную схожесть и более доступную цену".

ТИУ

Сейчас Абдурахим завершает этап разработки, впереди – финальные испытания и выход на рынок, запланированный на конец 2025 г.

Федеральный конкурс молодежного предпринимательства "Создай Наше" – совместный проект Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорации МСП и фонда "Молодежная предпринимательская инициатива". Проект направлен на поддержку молодежного предпринимательства и инициатив молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны.

Поддержка предпринимателям оказывается по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , нацпроект , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:53 12.08.2025Жители Тюмени могут принять участие в инклюзивном карьерном онлайн-марафоне
15:42 12.08.2025В 2025 году в Тюменской области заключат шесть целевых договоров на обучение ИТ-специальностям
15:31 12.08.2025Хроники неонацизма можно увидеть на выставке в Тюменской областной думе
15:20 12.08.2025Руководителем тюменского центра "Мой бизнес" назначена Мария Покалюхина

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора