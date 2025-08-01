  • 13 августа 202513.08.2025среда
  • USD79,8714
    EUR92,8583
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер северный

Тюменские аграрии собрали более 2,9 тыс. тонн капусты

Экономика, 17:45 13 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 976 тонн капусты собрали аграрии Тюменской области с 48 гектаров. Урожайность составила 620 центнеров с гектара, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Также собрано 2 тыс. 266 тонн картофеля, 200 тонн салата, 1 тыс. 282 тонны свеклы и 634 тонны моркови.

Обмолот зерновых и зернобобовых культур проведен на 17 тыс. 600 гектарах. Собрано 54 тыс. 200 тонн с урожайностью 31 центнер с гектара.

Хозяйства региона заготовили 438 тыс. 500 тонн сенажа и 65 тыс. 100 тонн сена.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# уборка урожая

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 13.08.2025Тюменские аграрии собрали более 2,9 тыс. тонн капусты
14:59 13.08.2025Жильцы двух аварийных многоквартирников в Исетском районе переедут в новый дом
14:26 13.08.2025За месяц в Тюменской области сдают до 100 конструктивов домов после капремонта
13:31 13.08.2025Александр Моор объяснил, с чем связано повышение тарифов ЖКХ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора