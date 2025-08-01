Тюменские аграрии собрали более 2,9 тыс. тонн капусты
2 тыс. 976 тонн капусты собрали аграрии Тюменской области с 48 гектаров. Урожайность составила 620 центнеров с гектара, сообщает департамент АПК Тюменской области.
Также собрано 2 тыс. 266 тонн картофеля, 200 тонн салата, 1 тыс. 282 тонны свеклы и 634 тонны моркови.
Обмолот зерновых и зернобобовых культур проведен на 17 тыс. 600 гектарах. Собрано 54 тыс. 200 тонн с урожайностью 31 центнер с гектара.
Хозяйства региона заготовили 438 тыс. 500 тонн сенажа и 65 тыс. 100 тонн сена.