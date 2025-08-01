  • 16 августа 202516.08.2025суббота
Тюменские педагоги помогут детям из ЛНР собраться в школу

Общество, 10:03 16 августа 2025

Штаб общественной поддержки ЕР | Фото: Штаб общественной поддержки ЕР

Педагоги тюменского детского сада № 172 присоединились к благотворительной ярмарке, которая пройдет в областном центре 19 августа.

Напомним, здесь неравнодушные тюменцы представят изделия, которые смастерили сами, а вырученные от продажи средства направят на нужды школьников из ЛНР.

Коллектив детсада № 172 решил предложить горожанам фоторамки ручной работы. Мастер-класс по их созданию провели коллеги из первичных отделений "Единой России" № 114 и № 313. Вместе они украсили обычные рамки ракушками, бусинами, цветами и другими предметами декора. Также мастерицы подготовили для ярмарки плетёные корзины, гипсовые украшения, бижутерию и другие изделия ручной работы. Приобрести их можно будет на площади 400-летия Тюмени 19 августа с 15 до 18 часов.

Как отметила заместитель заведующей детсадом № 172 Виктория Кухтерина, все вырученные от продажи средства пойдут на приобретение канцелярских принадлежностей и учебных пособий для луганских ребят.

Евгения Шевцова

# 1 сентября , детский сад , ЛНР , педагоги , школа , ярмарка

