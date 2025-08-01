Задолженность жителей Тюменской области перед газовиками превысила 52 млн рублей
Долг абонентов, проживающих в Тюменской области, перед "Газпром межрегионгаз Север" составляет более 52 млн рублей.
Компания поставщик энергоресурса проводит комплексные мероприятия, направленные на ликвидацию дебиторской задолженности физических лиц за поставленный природный газ.
"В преддверии отопительного периода мы уведомляем абонентов о необходимости погашения задолженности, планируем посетить в августе дома 2523 должников, - комментирует ситуацию заместитель регионального директора "Газпром межрегионгаз Север" Валерий Шумилов. – Это потребители, которые не оплачивали счета за потребленный газ более двух месяцев".
По решению суда 57 абонентов заплатили долги за газ на сумму 685 тыс. рублей. В досудебном порядке 725 должников погасили задолженность в размере трех млн рублей, приостановлена поставка газа 33 абонентам на общую сумму задолженности свыше 300 тыс. руб.
Чтобы не доводить ситуацию до ограничения поставки газа, следует оплачивать счета за газ своевременно. Сделать это можно при помощи дистанционных сервисов: "Личного кабинета" на сайте компании или мобильного приложения "Мой газ".