Задолженность жителей Тюменской области перед газовиками превысила 52 млн рублей

Общество, 16:04 14 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Долг абонентов, проживающих в Тюменской области, перед "Газпром межрегионгаз Север" составляет более 52 млн рублей.

Компания поставщик энергоресурса проводит комплексные мероприятия, направленные на ликвидацию дебиторской задолженности физических лиц за поставленный природный газ.

​ "В преддверии отопительного периода​ мы уведомляем абонентов о необходимости погашения задолженности, планируем посетить в августе дома 2523 должников, - комментирует ситуацию заместитель регионального директора "Газпром межрегионгаз Север" Валерий Шумилов. – Это потребители, которые не оплачивали счета за потребленный газ более двух месяцев".

По решению суда 57 абонентов заплатили долги за газ на сумму 685 тыс. рублей. В досудебном порядке 725 должников погасили задолженность в размере трех млн рублей, приостановлена поставка газа 33 абонентам на общую​ сумму задолженности свыше 300 тыс. руб.

Чтобы не доводить ситуацию до ограничения поставки газа, следует оплачивать счета за газ своевременно. Сделать это можно при помощи​ дистанционных сервисов: "Личного кабинета" на сайте компании или мобильного приложения "Мой газ".

# газ , долги

