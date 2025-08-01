В Тюмени фестиваль имени Владислава Крапивина пройдет во второй раз

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

II Городской фестиваль "КРАПИВИН-Фест" пройдет в Тюмени с 15 августа по 22 октября. Торжественное открытие начнется в Центральной детской библиотеке им. В.П. Крапивина (ул. Харьковская, 48) 15 августа в 15 часов, сообщают организаторы.

"Программа открытия включает в себя экскурсию по библиотеке, презентацию рисованной истории по произведению Крапивина "Болтик", а также знакомство с виртуальными интерактивными играми по творчеству писателя. Кроме того, пройдут мастер-классы: дети и подростки нарисуют морские пейзажи в технике "пуантилизм", создадут короткометражный мультфильм в технике покадровой анимации по мотивам произведений Крапивина и изготовят макет корабля из древесной коры", - рассказали библиотекари.

Гостей ожидает выступление воспитанников детской школы искусств "Гармония" и показ отрывка спектакля по повести "Оруженосец Кашка" от театрального коллектива "Дебют".

"КРАПИВИН-Фест" объединит всех, кому дорого творчество Владислава Крапивина: поклонников его книг, исследователей, писателей, экскурсоводов. В программе фестиваля до 22 октября запланированы разнообразные события: экскурсии, спектакли, встречи с интересными людьми, мастер-класс по фехтованию и многое другое.

Полная программа фестиваля опубликована на сайте.

Возрастное ограничение: 0+.