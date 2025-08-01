  • 14 августа 202514.08.2025четверг
  • USD79,6032
    EUR93,3875
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер северный

В Тюмени фестиваль имени Владислава Крапивина пройдет во второй раз

Общество, 16:15 14 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

II Городской фестиваль "КРАПИВИН-Фест" пройдет в Тюмени с 15 августа по 22 октября. Торжественное открытие начнется в Центральной детской библиотеке им. В.П. Крапивина (ул. Харьковская, 48) 15 августа в 15 часов, сообщают организаторы.

"Программа открытия включает в себя экскурсию по библиотеке, презентацию рисованной истории по произведению Крапивина "Болтик", а также знакомство с виртуальными интерактивными играми по творчеству писателя. Кроме того, пройдут мастер-классы: дети и подростки нарисуют морские пейзажи в технике "пуантилизм", создадут короткометражный мультфильм в технике покадровой анимации по мотивам произведений Крапивина и изготовят макет корабля из древесной коры", - рассказали библиотекари.

Гостей ожидает выступление воспитанников детской школы искусств "Гармония" и показ отрывка спектакля по повести "Оруженосец Кашка" от театрального коллектива "Дебют".

"КРАПИВИН-Фест" объединит всех, кому дорого творчество Владислава Крапивина: поклонников его книг, исследователей, писателей, экскурсоводов. В программе фестиваля до 22 октября запланированы разнообразные события: экскурсии, спектакли, встречи с интересными людьми, мастер-класс по фехтованию и многое другое.

Полная программа фестиваля опубликована на сайте.

Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# библиотека , Владислав Крапивин , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 14.08.2025В Тюмени выпустят транспортные карты с элементами паблик-арта "Морфология улиц"
17:54 14.08.202515 августа - события дня
17:32 14.08.2025Губернатор рассказал о разработке стратегии развития Тюменской агломерации
16:59 14.08.2025Домовые чаты могут перевести в мессенджер MAX

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора