Мария Коростелева приглашает тюменцев на вечер-бенефис

Общество, 08:16 19 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вечер-бенефис лауреата всероссийских и международных конкурсов, доцента кафедры вокального искусства Тюменского государственного института культуры Марии Коростелёвой "Музыка сердца, звучи!" начнется в органом зале Тюменской филармонии 26 сентября в 19 часов.

По информации организаторов, на концерте академической вокальной музыки будут исполнены дуэты и сольные номера из известных опер зарубежных композиторов и блистательная оперетта.

В концерте примут участие: Нурлан Бекмухамбетов (тенор) – заслуженный артист Татарстана, заслуженный деятель Казахстана, лауреат премии Ирины Архиповой, ведущий солист театра "Новая опера", Москва; Илья Демаков (бас-баритон) – лауреат всероссийских и международных конкурсов, Тюмень

Концертмейстеры – Денис Хуланхов, Светлана Беседина. Ведущая – Юлия Кавалерова.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, в инфокиоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

