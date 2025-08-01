Подстанцию "Чибис" установили на новом полипропиленовом заводе в Тобольске

Подстанцию "Чибис", которая на 90 % состоит из оборудования российского производства, и блок оборотного водоснабжения установили во время строительства нового производства полипропилена ДГП-2. Работы идут высокими темпами: строители устанавливают технологическое оборудование, связывают его между собой и подключают к действующим производствам, сообщает ООО "ЗапСибНефтехим".

"Оборотное водоснабжение – это система, при которой использованная вода после очистки возвращается в цикл для повторного применения. Благодаря этой системе "ЗапСибНефтехим" уже экономит 8 миллионов кубометров речной воды в год. Для сравнения, примерно столько же в среднем за год потребляет город с населением 50 тысяч человек. И подстанция, и блок оборотного водоснабжения будут работать не только на ДГП-2, но и на действующие производства", - уточнили специалисты предприятия.

Проект строительства ДГП-2 запущен на Тобольской площадке СИБУРа в августе 2023 г. Это будет одна из самых больших единичных мощностей по производству полипропилена в мире – 570 тыс. тонн в год.

Кроме основных марок, на проекте ДГП-2 будут выпускать особый вид полимера – блок-сополимер. Он обладает ударопрочными свойствами и используется в автомобилестроении и строительстве.