  • 15 августа 202515.08.2025пятница
  • USD79,7653
    EUR93,0588
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер северо-западный

Подстанцию "Чибис" установили на новом полипропиленовом заводе в Тобольске

Экономика, 18:20 15 августа 2025

скриншот видео

Подстанцию "Чибис", которая на 90 % состоит из оборудования российского производства, и блок оборотного водоснабжения установили во время строительства нового производства полипропилена ДГП-2. Работы идут высокими темпами: строители устанавливают технологическое оборудование, связывают его между собой и подключают к действующим производствам, сообщает ООО "ЗапСибНефтехим".

"Оборотное водоснабжение – это система, при которой использованная вода после очистки возвращается в цикл для повторного применения. Благодаря этой системе "ЗапСибНефтехим" уже экономит 8 миллионов кубометров речной воды в год. Для сравнения, примерно столько же в среднем за год потребляет город с населением 50 тысяч человек. И подстанция, и блок оборотного водоснабжения будут работать не только на ДГП-2, но и на действующие производства", - уточнили специалисты предприятия.

Проект строительства ДГП-2 запущен на Тобольской площадке СИБУРа в августе 2023 г. Это будет одна из самых больших единичных мощностей по производству полипропилена в мире – 570 тыс. тонн в год.

Кроме основных марок, на проекте ДГП-2 будут выпускать особый вид полимера – блок-сополимер. Он обладает ударопрочными свойствами и используется в автомобилестроении и строительстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЗапСибНефтехим , полипропилен , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:35 15.08.2025В двух поселениях Тюменского района водозаборные сооружения построят по концессии
18:20 15.08.2025Подстанцию "Чибис" установили на новом полипропиленовом заводе в Тобольске
18:08 15.08.2025Общая протяженность новой развязки на Московском тракте составляет 7 км
17:02 15.08.2025Более 367,4 млрд рублей составила прибыль предприятий Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора