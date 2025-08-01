  • 15 августа 202515.08.2025пятница
Аграрии Сладковского округа заготовили 34 тысячи кормов для животных

Экономика, 20:03 15 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

34 тыс. кормов для животных заготовили предприятия и хозяйства Сладковского округа. Это на 8 % превышает план, сообщил глава муниципального образования Александр Иванов.

"Закладку сенажа почти завершили. При этом сена заготовили почти шесть тысяч тонн, что составило 83 процента от плана", - уточнил глава.

Он отметил, что качественные и сбалансированные корма важны для здоровья и высокой продуктивности сельскохозяйственных животных.

# АПК , заготовка кормов , Сладковский район

