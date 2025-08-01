Аграрии Сладковского округа заготовили 34 тысячи кормов для животных
34 тыс. кормов для животных заготовили предприятия и хозяйства Сладковского округа. Это на 8 % превышает план, сообщил глава муниципального образования Александр Иванов.
"Закладку сенажа почти завершили. При этом сена заготовили почти шесть тысяч тонн, что составило 83 процента от плана", - уточнил глава.
Он отметил, что качественные и сбалансированные корма важны для здоровья и высокой продуктивности сельскохозяйственных животных.