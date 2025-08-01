  • 18 августа 202518.08.2025понедельник
В Тюменской области задержали наркокурьера, везшего партию в Иркутск

Происшествия, 11:21 18 августа 2025

фото УМВД по Тюменской области

Тюменские полицейские пресекли перевозку из Самары в Иркутск более 3 кг синтетического наркотика.

На трассе Челябинск – Курган – Омск сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Renault Logan. За рулем находился ранее судимый житель Самары, который заметно нервничал при проверке документов. Полицейские решили провести досмотр и обнаружили в багажнике под запасным колесом четыре свертка с N-метилэфедроном общей массой более 3 кг, сообщаили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Выяснилось, что мужчина перевозил крупную партию наркотика из Самары в Иркутск для последующего сокрытия в тайник. Задержанный действовал по указанию неустановленного куратора.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228 УК РФ. Фигурант задержан до избрания меры пресечения.

# наркотики , уголовное дело

