В аэропорту Тюмени самолет выкатился за пределы посадочной полосы
Самолёт АН-24 во время взлёта выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Рощино в Тюмени утром 18 августа, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
На борту воздушного судна находилось шесть членов экипажа и 40 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал, самолёт отбуксирован на стоянку.
Тюменской транспортной прокуратурой по факту авиационного инцидента организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов.