Эксперты рассказали тюменцам про подготовку машин к проливным дождям

Общество, 20:02 23 августа 2025

О том, как подготовить машину к проливным дождям рассказали жителям Тюменской области эксперты "Авито". Осадки провоцируют резкое и критическое снижение видимости, увеличение тормозного пути, инертные реакции автомобиля на маневры, риск гидроудара.

Бдительный контроль должен быть за лампами ближнего света. Не стоит ездить с перегоревшими лампочками по принципу "и так сойдет". Нет видимости – нет адекватной реакции на возникающие опасности. Поэтому за лампами ближнего света – особый контроль круглый год с оперативной заменой при необходимости.

Комплект лучше всегда иметь про запас где-то рядом с "Набором автомобилиста": если перегорела одна, скоро подойдет срок и второй лампы. Тем более, цена вопроса – от 600 до 2 тыс. 800 рублей, по семейному бюджету такая запасливость ударит не сильно, а в нужный момент – поможет.

При регулярной мойке обрабатывайте стекла составами по типу "антидождь", флакончик подобного средства тоже нелишне иметь в багажнике или бардачке. Регулярно наносите его на стекло – капли дождя с "антидождем" будут удаляться дворниками куда эффективнее и быстрее. Щетки стеклоочистителя нужно регулярно менять: минимум раз в сезон. А в регионах с резко-континентальным климатом и того чаще: сочетание высоких температур летом и крайне низких – зимой – кратно сокращают ресурс резиновой части щетки. Чуть больше ресурс у дворников с тефлоновым покрытием, которые не сильно и дороже обычных, не усиленных.

Еще раз стоит проверить шины, даже если проверьте шины, даже если при сезонном шиномонтаже к ним не было вопросов. "Дело в том, что изношенный протектор ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает риск аквапланирования. Шины должны иметь достаточную глубину протектора и правильное давление – только так отведение воды из пятна контакта будет идти так, как задумано изготовителем", — рассказал руководитель бизнес-направления запчасти и автосервисы в "Авито" Алексей Головин.

Минимальный остаток протектора на летних шинах по правилам дорожного движения - 1,6 мм. Но это не значит, что надо доводить до такого состояния: предельный износ означает, что однажды такие покрышки просто не справятся со своей работой – "выгонять" воду из пятна контакта шины с дорогой.

Загляните под лючок бензобака – заводские требования к давлению есть там на стикере. Само давление можно измерить отдельно манометром или компрессором. Его тоже нелишне возить с собой в багажнике с "антидождем", комплектом запасных лампочек и "Набором автомобилиста". Тем более, что сегодня есть компрессоры размером не больше кассетного плейера из далекого прошлого.

# автомобилист , дожди , дорожная безопасность

﻿
Эксперты рассказали тюменцам про подготовку машин к проливным дождям
