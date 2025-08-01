Под Тюменью в ДТП пострадал полуторогодовалый ребенок из-за пьяного водителя
Мама с малышкой пострадали в ДТП под Тюменью из-за пьяного водителя 18 августа, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
На автодороге Тюмень - Боровский - Богандинский столкнулись четыре автомобиля: Renault, Лада, Chevrolet и Hyundai. По предварительным данным, пьяный водитель Renault не выдержал безопасную дистанцию.
Ранения в массовом ДТП получили 37-летняя пассажирка Лады и ее полуторогодовалая дочь. Девочка перевозилась в детском автокресле.
Автомобилист пояснил, что употреблял алкоголь в Тюмени, потом поехал в пос. Боровский. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.