  • 19 августа 202519.08.2025вторник
  • USD80,4256
    EUR94,0884
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер южный

Под Тюменью в ДТП пострадал полуторогодовалый ребенок из-за пьяного водителя

Происшествия, 09:31 19 августа 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Мама с малышкой пострадали в ДТП под Тюменью из-за пьяного водителя 18 августа, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На автодороге Тюмень - Боровский - Богандинский столкнулись четыре автомобиля: Renault, Лада, Chevrolet и Hyundai. По предварительным данным, пьяный водитель Renault не выдержал безопасную дистанцию.

Ранения в массовом ДТП получили 37-летняя пассажирка Лады и ее полуторогодовалая дочь. Девочка перевозилась в детском автокресле.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобилист пояснил, что употреблял алкоголь в Тюмени, потом поехал в пос. Боровский. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , пьяная езда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:31 19.08.2025Под Тюменью в ДТП пострадал полуторогодовалый ребенок из-за пьяного водителя
18:41 18.08.2025Один человек погиб и двое пострадали на пожаре в Тюмени
13:34 18.08.2025Два ДТП устроили подростки на питбайках в Тюмени
12:49 18.08.2025Детская шалость стала причиной пожара с пострадавшим в Ишимском округе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора