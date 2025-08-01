  • 19 августа 202519.08.2025вторник
Собственники четырех домов Тюмени и Тобольска сменили управляющие компании

Экономика, 15:13 19 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Собственники четырех домов Тюмени и Тобольска сменили управляющие компании. Такие решения они приняли на общем собрании владельцев жилья. Заявления о внесении изменений в реестр лицензий и протоколы по смене обслуживающих организаций поданы в региональную Госжилинспекцию, сообщает ведомство.

В Тюмени новые УК будут обслуживать первый корпус дома № 19 на ул. Монтажников и дом № 15 по ул. Смоленской.

В Тобольске новую обслуживающую организацию выбрали собственники дома № 10а в 3Б микрорайоне, дома № 18А в 9 микрорайоне.

Заявление для ознакомления с протоколом общего собрания собственников можно направить в жилищную инспекцию любым из указанных на сайте способов.

В региональной Госжилинспекции напомнили, при наличии сомнений в достоверности отраженной в бюллетене позиции по вопросу голосования собственник имеет возможность направить в инспекцию заявление о своем неучастии в общем собрании в соответствии с приложенной формой.

