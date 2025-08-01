Мама героя Тюменской области рассказала о сыне, погибшем на спецоперации

| Фото: Сергей Куликов, "Тюменская область сегодня" | Фото: Сергей Куликов, "Тюменская область сегодня"

Мама героя Тюменской области Галина Рыбакова рассказала о своем сыне Илье Скорине, погибшем на спецоперации. Уроженец Ишима за самоотверженность, мужество и отвагу при выполнении служебного долга был посмертно удостоен орденом Мужества.

Большую часть жизни они прожили в частном доме. Постепенно подводили к нему все коммуникации, занимались огородом – выращенный урожай частично оставляли себе, часть – продавали, а потом начали сдавать свои 10 соток в аренду. Со временем сын уговорил маму продать дом и они перебрались в квартиру, сделали в ней ремонт.

После школы Илья поступил в Ишимский многопрофильный техникум на автослесаря. При этом, по словам Галины, с тринадцати лет он хотел быть военным. Никакую другую профессию не рассматривал.

"А у меня сердце сжималось, понимала, что его не отговорить. Оказалось, что он решил заключить контракт. Сам собирал все справки, везде ходил. Это как раз был год начала пандемии. В тот момент я сильно заболела, долго лечилась, а он переживал, звонил. В день выписки со мной связались из Тюмени, и сказали, что в понедельник, а это было уже через пару дней, ему нужно быть там с вещами. Служить ему предстояло на Курилах, на острове Итуруп. Впервые он уезжал от меня, да ещё так далеко. Но рвался туда сам", - сообщила Галина Рыбакова изданию "Тюменская область сегодня".

В октябре 2023 года солдат отправили в Херсон. Военной авиацией их доставили ближе к местам боевых действий. Приземлялся самолёт несколько раз на дозаправку – в те моменты Илья записывал матери видео, говорил, что все хорошо. После этого им удалось созвониться только в ноябре и декабре, а в январе 2024 года ей сообщили, что сын погиб. Она опознавала Илью по видеозвонку.

"Я благодарна Богу, что он мне дал такого сына. Илья – герой, как и все наши солдаты на рубежах. Теперь только одного прошу: пусть все наши мужчины вернутся домой. Пусть, пожалуйста, они будут живыми и здоровыми", - сказала Галина Рыбакова.

Илья Скорин служил в артиллерийско-пулемётных войсках. 13 декабря 2023 года его группа попала под миномётный обстрел.