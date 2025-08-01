  • 19 августа 202519.08.2025вторник
В тюменских детсадах с сентября начнут проводить "Разговоры о важном"

Общество, 17:25 19 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где в сентябре – ноябре 2025 года планируется провести апробацию проекта "Разговоры о важном" для дошкольных образовательных организаций.

Воспитатели примут участие в методических семинарах, после чего начнут работать с материалами, подготовленными специалистами подведомственного Минпросвещения России Института изучения детства, семьи и воспитания, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Именно в дошкольном возрасте закладывается прочный фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры и отношение к миру, считает министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

"Поэтому так важно, чтобы воспитание с самого начала было осознанным, бережным и соответствующим возрасту, - подчеркнул он. - Проект "Разговоры о важном" для дошкольных образовательных организаций предоставит воспитателям эффективный инструмент для достижения этой цели. Мы позаботились о том, чтобы все темы подавались в понятной и увлекательной форме сообразно возрасту, с использованием красочных иллюстраций, интерактивных заданий и игровых элементов. Это поможет детям лучше усвоить информацию, сформировать правильные представления о важных жизненных ценностях и в конечном итоге вырасти достойными гражданами своей страны".

Для апробации проекта выбраны пилотные регионы, активно развивающие инновационные подходы в дошкольном воспитании: Донецкая и Луганская народные республики, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край, Запорожская, Амурская, Самарская, Нижегородская, Вологодская, Калининградская, Новосибирская, Омская, Томская, Иркутская, Тюменская, Свердловская, Челябинская, Воронежская области, Краснодарский край, Красноярский край и Москва.

В проекте примут участие 100 дошкольных учреждений. Занятия рассчитаны на детей в возрасте от трех до семи лет. "Разговоры о важном" для дошкольных организаций включают комплект методических материалов. Он поможет воспитателям в доступной форме проводить с детьми занятия по таким темам, как важность семьи и дружбы, формирование навыков общения, развитие нравственных качеств (доброта, честность, справедливость, милосердие), а также воспитывать уважение к культуре и истории России, любовь к Родине. Материалы адаптированы для восприятия детьми дошкольного возраста и направлены на расширение кругозора, коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта.

В рамках апробации проекта используют интерактивные формы работы, среди которых беседы, игры, творческие задания и чтение книг. Решение о необходимости введения "Разговоров о важном" во всех дошкольных учреждениях примут по результатам проведенной апробации.

