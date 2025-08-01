Пункт приема гуманитарной помощи открыт в ТюмГУ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пункт приема гуманитарной помощи работает в ТюмГУ по адресу: ул. Красина, 19 по будням с 9 до 18 часов. Тюменцы могут помочь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

"Необходимы средства личной гигиены, продукты питания, матрасы, одеяла, канцелярские принадлежности, одежда с учётом наступления осенне-зимнего периода и другие вещи (новые). Также сейчас в Запорожье и приграничных районах остро не хватает питьевой воды", - рассказали волонтеры.

Подходить нужно ко входу общежития № 5, заранее написав Ростиславу Осипову, а после 19 августа - Евгении Ошурковой, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.