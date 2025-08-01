  • 22 августа 202522.08.2025пятница
  • USD80,2548
    EUR93,5049
  • В Тюмени 13..15 С 1 м/с ветер северо-западный

Пункт приема гуманитарной помощи открыт в ТюмГУ

Общество, 19:42 21 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пункт приема гуманитарной помощи работает в ТюмГУ по адресу: ул. Красина, 19 по будням с 9 до 18 часов. Тюменцы могут помочь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

"Необходимы средства личной гигиены, продукты питания, матрасы, одеяла, канцелярские принадлежности, одежда с учётом наступления осенне-зимнего периода и другие вещи (новые). Также сейчас в Запорожье и приграничных районах остро не хватает питьевой воды", - рассказали волонтеры.

Подходить нужно ко входу общежития № 5, заранее написав Ростиславу Осипову, а после 19 августа - Евгении Ошурковой, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:18 21.08.2025Тюменцев приглашают на выставку "Сибирский махровый ковер"
20:12 21.08.2025Владимир Чейметов оценил развитие животноводства в Юргинском округе
19:42 21.08.2025Пункт приема гуманитарной помощи открыт в ТюмГУ
19:41 21.08.2025В День флага России юным жителям Тюменской области вручат первые паспорта

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора