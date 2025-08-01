  • 20 августа 202520.08.2025среда
Тюменская компания разработала устройство для подачи сварочной проволоки

Экономика, 15:00 20 августа 2025

t.me/Investtyumen72

Уникальное переносное устройство для подачи сварочной и присадочной проволоки "Мicrofeed" разработали и начали производить в тюменской компании "ПКФ ИВС". Оборудование отличается большой мобильностью, аналогов на сегодняшний день в мире нет, сообщает региональный департамент инвестполитики.

Среди преимуществ легкость, компактность, возможность работать на высоте, большом удалении от источника питания, доступный способ автоматизации для TIG, MIG/MAG, лазерной и плазменной сварки.

Компания является резидентом "Сколково".

"На сегодняшний день оборудование имеет семь патентов, ряд из которых действует на территории Китая. Технология позволяет быстро освоить навыки tig-сварки, получить квалифицированные кадры в короткие сроки. Наше оборудование универсально, компактно и надежно. Это наши главные преимущества" - рассказал генеральный директор компании Олег Павлов.

География поставок: Республика Беларусь, Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Новосибирская область, Свердловская область, Челябинская область, Самарская область, Воронежская область и Пермский край.

"Это инновационная малая компания, производитель уникального оборудования, позволяющего ускорить работу сварщика. Хороший пример автоматизации работы. Технологическое решение, найденное компанией, позволяет увеличить производительность труда на предприятиях. На прошедшей недавно выставке "Иннопром" в Екатеринбурге продукт компании вызвал большой интерес. Сейчас мы обсуждаем возможность резидентства в индустриальных парках, а также другие инструменты поддержки производителя, например, субсидии на создание опытного образца и продвижение на электронных торговых площадках", - уточнил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Анатолий Картухин.

