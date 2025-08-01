  • 20 августа 202520.08.2025среда
У жителей Вагайского района закупили тонну смородины

Экономика, 20:33 20 августа 2025

ИА "Тюменская линия"

Около 1 тонны смородины закупили у жителей Вагайского района в рамках проекта "Ягоды выращиваем вместе". Его инициатором выступил уроженец района, предприниматель, руководитель компании "Ягоды Плюс" Эльмар Ибуков, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Суть проекта — объединить усилия жителей в выращивании ягодных культур с последующим сбытом урожая. Для участников это возможность дополнительного дохода, а для перерабатывающих предприятий — стабильные поставки качественной продукции.

В Вагайском районе, который одним из первых подключился к проекту, 46 участников высадили более тысячи кустов черной смородины. К проекту присоединились Казанская и Тукузская средние школы. В каждом общеобразовательном учреждении школьники высадили по 50 кустов саженцев, предоставленных бесплатно.

Приемка ягод организована местным предпринимателем Павлом Чусовитиным.

"Этот проект — не просто про ягоды. Это про сотрудничество, про развитие местных инициатив, про уверенность в завтрашнем дне. Мы гордимся тем, что Вагайский район в числе лидеров этого начинания", - подчеркнул глава Вагайского района Сергей Сидоренко.

# инвестиционное агентство Тюменской области , ягоды , Ягоды плюс

