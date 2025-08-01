  • 20 августа 202520.08.2025среда
В ночном ДТП в Сладковском районе погиб местный житель

Происшествия, 14:38 20 августа 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Один человек погиб в ДТП в Сладковском районе в ночь на 20 августа. Авария произошла на 29 км автодороги Водокачка – Менжинское – Усово – Сладково – Александровка.

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, 22-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2101, разворачиваясь при движении задним ходом, съехал с дороги в кювет. Оставив автомобиль на склоне оврага, водитель и пассажир вышли из машины и попытались ее остановить, чтобы не съехала в овраг с водой. Автомобиль начал самопроизвольное движение под уклон, наехал на пассажира и заблокировал его в кювете с водой. Молодой человек погиб.

Водитель ВАЗ-2101 находился в состоянии алкогольного опьянения, показания алкотестера составили 0.47 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Обстоятельства ДТП выясняются.

# ДТП

