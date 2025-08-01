  • 20 августа 202520.08.2025среда
Спортсмены из Китая и Казахстана приедут на "Тобольский марафон"

Спорт, 20:45 20 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Спортсмены из Китая, Казахстана и различных регионов России приедут на "Тобольский марафон", который пройдет 23 и 24 августа. Всего участниками станут 2 тыс. 400 человек, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Атлетам предстоит преодолеть различные дистанции, в том числе полноценный марафон — 42,2 км.

В 2025 году "Тобольский марафон" обрел статус всероссийских спортивных соревнований. Теперь участники смогут получить или повысить спортивные разряды, а также выполнить норматив "Мастер спорта России".

Программа представлена по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+

