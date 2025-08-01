Тюменские ТЭЦ полностью готовы к отопительному сезону

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Тюмени подготовлены к отопительному сезону на 100 %. Из 88 котельных полностью работы выполнены в 66 - 75 % плана. Готовность центральных тепловых пунктов составляет 97 %, теплосетей - 90,3 %. Все шесть подкачивающих насосных станций готовы к работе зимой на 100 %, сообщает городская администрация.

Промежуточные итоги подготовки к работе в отопительный период озвучили на рабочем совещании с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. провел его заместитель главы Тюмени Александр Ильин вместе с представителем Северо-Уральского управления Ростехнадзора Дмитрием Казанцевым.

Председатель комитета тепло-, газоснабжения департамента городского хозяйства Виктор Семенюк рассказал, что все 26 теплоснабжающих и теплосетевых организаций разработали, утвердили и направили в орган местного самоуправления планы подготовки к отопительному периоду и планы по ликвидации возможных аварий. Такие документы формируются на основе опыта прохождения отопительного сезона в предыдущие три года. Все мероприятия по подготовке администрация города контролирует еженедельно.

Впереди, в соответствии с заранее определёнными планами, у объектов теплоснабжения Тюмени — выездные проверки с участием Ростехнадзора.