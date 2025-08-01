Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проходят в Тюменской области
Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проходят в муниципалитетах Тюменской области в преддверии нового учебного года, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Вопросы подготовки к 1 сентября являются приоритетными. Обсуждаются безопасность перевозок детей школьными автобусами, подготовка улично-дорожной сети к массовому движению школьников, в соответствии с установленными стандартами.
Комиссии уже прошли в Тюменском и Омутинском районах. Их провели главы муниципальных образований Ольга Зимина и Дмитрий Ульянов. На комиссиях присутствовали руководители подразделений Госавтоинспекции Евгений Хмелев и Василий Берац.