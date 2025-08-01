Тюменцев приглашают на выставку "Сибирский махровый ковер"
Выставка “Сибирский махровый ковер” откроется в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени.
Проект впервые продемонстрирует коллекцию махрового ковра всех подразделений Тюменского музейно-просветительского объединения из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска.
В музейном собрании представлены ковры из большинства округов Тюменской области: Тюменского, Тобольского, Ялуторовского, Заводоуковского, Армизонского, Бердюжского, Викуловского, Голышмановского, Исетского, Омутинского, Упоровского, Юргинского, Ярковского.
Выставка дает возможность познакомиться с особенностями технологического процесса изготовления махрового ковра через предметы этнографических коллекций тюменского музея, представленных в "Азбуке ткачества".
Вход на экспозицию свободный только в день открытия — 28 августа с 17 часов. Возрастное ограничение: 0+.