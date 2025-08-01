В Тюмени вынесли приговор бывшему директору департамента труда и занятости

Ленинский районный суд Тюмени установил вину бывшего руководителя департамента труда и занятости населения Тюменской области и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также в счет возмещения материального ущерба с нее взыскано 1 млн 583 тыс. 500 рублей.

Как сообщила официальный представитель РУФСБ России по Тюменской области Ксения Александрова, подсудимая самовольного распределяла в свою пользу средства премиального фонда государственного учреждения, превышая свои должностные полномочия. В результате бюджету области причинен ущерб в особо крупном размере.

Противоправная деятельность задокументирована и пресечена сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области. Следственным подразделением расследовано уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ.