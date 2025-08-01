  • 22 августа 202522.08.2025пятница
В Тюмени вынесли приговор бывшему директору департамента труда и занятости

Происшествия, 16:00 22 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ленинский районный суд Тюмени установил вину бывшего руководителя департамента труда и занятости населения Тюменской области и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также в счет возмещения материального ущерба с нее взыскано 1 млн 583 тыс. 500 рублей.

Как сообщила официальный представитель РУФСБ России по Тюменской области Ксения Александрова, подсудимая самовольного распределяла в свою пользу средства премиального фонда государственного учреждения, превышая свои должностные полномочия. В результате бюджету области причинен ущерб в особо крупном размере.

Видео - РУФСБ России по Тюменской области

Противоправная деятельность задокументирована и пресечена сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области. Следственным подразделением расследовано уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ.

