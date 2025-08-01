Тюменская область заняла призовое место в рейтинге "IQ городов"
Тюменская область стала призером рейтинга "IQ городов" на форуме "Города будущего". Церемония награждения состоялась в Перми 23 августа.
Третье место в индексе цифровизации городского хозяйства среди субъектов РФ — Тюменская область, пишет информационный центр правительства региона. В категории "Средние города" второе место заняла Тюмень, в топ-10 вошел Тобольск.
В категории "Малые муниципальные образования" весь топ-10 заняли округа региона: Тобольский, Упоровский, Уватский, Нижнетавдинский, Аромашевский, Омутинский, Сорокинский, Ярковский, а также Ялуторовск и Голышманово.
Форум проходит в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".
"IQ городов" представляет собой индекс цифровизации городского хозяйства. Он дает возможность оценить уровень цифровизации и эффективности управления в городах.