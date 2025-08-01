Осень в Тюменской области пройдет под знаком креативных индустрий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три крупных события в области креативных индустрий пройдут осенью 2025 года. Во всех из них делегации региона примут активное участие, передает издание "Тюменская область сегoдня".

15–18 сентября в Тюмени пройдет Промышленно-энергетический форум TNF. Креативным индустриям на нем посвятят сразу четыре площадки: это будут презентация кластера креативных индустрий Тюменской области, сессия по инвестированию в креативный сектор, бизнес-завтраки для креативных предпринимателей и дискуссия о роли креативных индустрий в решении производственных задач нефтегазового сектора.

После тюменская делегация отправится на V российскую креативную неделю в Москве. Она стартует 25 сентября и продлится три дня. В ее рамках впервые состоится презентационная сессия Тюменской области, где специалисты представят практики внедрения стандарта развития креативных индустрий, опыт интеграции креативного и промышленных кластеров, инструменты поддержки креативных предпринимателей, разработанные за последние четыре года.

Еще одно крупное событие пройдет вновь на тюменской площадке - это форум креативных предпринимателей КПД. В этом году он займет два дня - 3-4 октября. главной темой события станет маркетинг в креативных индустриях. Уже сейчас ожидается, что мероприятие посетят свыше 1 тыс. 500 гостей.

"Деловые события – это не только возможность получения новых знаний от ведущих экспертов, но и площадка для установления профессиональных связей, заключения соглашений и поиска инвесторов. Участие в форумах и фестивалях позволяет предпринимателям вывести бизнес на новый уровень, освоить передовые инструменты управления и интегрироваться в национальные и мировые тренды", – прокомментировал директор ТАРКИ Алексей Краев.