Два автомобиля горели в Тюменской области из-за короткого замыкания

Происшествия, 12:49 24 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь пожаров произошло в Тюменской области 23 августа. В двух случаях горели транспортные средства, сообщает региональное управление МЧС России.

Так, из-за замыкания электропроводки вспыхнул "МАЗ на 28 км объездной автодороги Богандинский - Чаплык. Огонь ликвидирован на площади 4 кв. м.

Вечером в СНТ "Виктория - 3" Тобольского муниципального округа произошел пожар в автомобиле "Опель". Огонь охватил 3 кв. м.

В с. Суерка, Кулаково, д. Веснина горели хозяйственные постройки. Во всех случаях обошлось без пострадавших, предварительные причины пожаров - занесение открытого источника огня, аварийный режим работы электрооборудования.

Днем 23 августа пожарные выезжали на территорию птицефабрики в Голышмановском округе. Здесь из-за короткого замыкания технологического оборудования вспыхнул огонь. Его оперативно потушили, пострадавших нет.

Также за сутки бригады 12 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, восемь раз помогли населению.

