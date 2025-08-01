Два автомобиля горели в Тюменской области из-за короткого замыкания
Семь пожаров произошло в Тюменской области 23 августа. В двух случаях горели транспортные средства, сообщает региональное управление МЧС России.
Так, из-за замыкания электропроводки вспыхнул "МАЗ на 28 км объездной автодороги Богандинский - Чаплык. Огонь ликвидирован на площади 4 кв. м.
Вечером в СНТ "Виктория - 3" Тобольского муниципального округа произошел пожар в автомобиле "Опель". Огонь охватил 3 кв. м.
В с. Суерка, Кулаково, д. Веснина горели хозяйственные постройки. Во всех случаях обошлось без пострадавших, предварительные причины пожаров - занесение открытого источника огня, аварийный режим работы электрооборудования.
Днем 23 августа пожарные выезжали на территорию птицефабрики в Голышмановском округе. Здесь из-за короткого замыкания технологического оборудования вспыхнул огонь. Его оперативно потушили, пострадавших нет.
Также за сутки бригады 12 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, восемь раз помогли населению.