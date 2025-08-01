  • 25 августа 202525.08.2025понедельник
Международный клуб дружбы устроит в Тюмени кинопоказ

Общество, 12:58 25 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Международный клуб дружбы приглашает тюменцев отпраздновать День российского кино 26 августа. Жителей ждут к 18 часам в молодежной резиденции "Башня", сообщают организаторы.

Участникам покажут один из ярких российских фильмов, а после состоится обсуждение сюжета и героев. Название ленты пока держится в секрете.

Возрастное ограничение: 16+.

