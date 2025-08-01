Участникам проекта "Боевой кадровый резерв" устроили выходной с родными

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Семейные познавательные мероприятия вошли в программу проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Вместе с родными участники посетили этнопарк и погрузились в быт и культуру коренных народов Севера.

"Мы смогли отвлечься - плодотворная неделя была. Экзамены, лекции, так скажем, мозг немножко кипел. Сегодня мы смогли расслабиться, отдохнуть, узнать много нового и интересного", - поделилась Мадина Бухарина.

Напомним, участники проекта изучают госуправление, экономику и финансы. Впереди у них стажировки и встречи с наставниками. Такие дни отдыха помогают им сделать полезный перерыв и пообщаться со своими семьями.