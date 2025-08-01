Три пожара произошло в Тюменской области за минувшие сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль "Газель" загорелся на 302 км федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень 25 августа. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь на площади 2 кв. м.

Пострадавших нет. Предварительная причина – разгерметизация топливной системы, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

В 11 часов 32 минуты поступило сообщение о возгорании в заведении общепита в с. Омутинское. Пожар затронул кв. м площади, никто не пострадал. Причина устанавливается.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано три техногенных пожара. На ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали 18 раз.