  • 26 августа 202526.08.2025вторник
  • USD80,6842
    EUR94,4622
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер юго-восточный

Три пожара произошло в Тюменской области за минувшие сутки

Происшествия, 12:25 26 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль "Газель" загорелся на 302 км федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень 25 августа. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь на площади 2 кв. м.

Пострадавших нет. Предварительная причина – разгерметизация топливной системы, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

В 11 часов 32 минуты поступило сообщение о возгорании в заведении общепита в с. Омутинское. Пожар затронул кв. м площади, никто не пострадал. Причина устанавливается.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано три техногенных пожара. На ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали 18 раз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:25 26.08.2025Три пожара произошло в Тюменской области за минувшие сутки
11:19 26.08.2025Тюменка помогла мошенникам похитить около миллиона рублей у пенсионеров в Тобольске
09:51 26.08.2025Два питбайка столкнулись на путепроводе в Тюмени
20:55 25.08.2025Подросток-бесправник устроил ДТП в Голышманово

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора