Александр Моор: спорт помогает вернуться бойцам к мирной жизни

Губернатор, 19:44 26 августа 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Спорт помогает вернуться бойцам к мирной жизни. Ветеранам боевых действий доступно 25 адаптивных видов спорта. И этот список расширяется. Как результат, 40 % ветеранов в регионе регулярно занимаются физической культурой и спортом.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале по итогам открытия в Тюмени первого Кубка полпреда президента России в УФО.

"Вместе с Артёмом Владимировичем Жогой открыли первый Кубок полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе для защитников Отечества. Это большая честь для региона. В Тюмень приехали команды со всего округа – 257 спортсменов. Программа включает 13 дисциплин: мини-футбол, волейбол сидя, армрестлинг, пауэрлифтинг, лёгкую атлетику, плавание, стрельбу из лука и электронного оружия, настольный теннис, шахматы, метание ножа, семейные старты и пара-бокс", - уточнил глава региона.

В команде Тюменской области 60 спортсменов – ветеранов боевых действий. Они заявлены во всех дисциплинах. В "Семейных стартах" выступят команды из Тюмени и Голышмановского округа. В сборной также представители Бердюжского, Вагайского, Нижнетавдинского, Омутинского округов, Тобольска и Ишима. В числе участников – Герой России Рустам Сайфуллин и кавалер трёх орденов Мужества, участник программы "Время героев" Евгений Кочергин.

Губернатор убежден в том, что Кубок станет настоящим праздником силы духа и товарищества.

# Александр Моор , ветераны СВО , полпред президента в УФО , соревнования

