Баклажан и перец признали ягодами

Общество, 18:32 27 августа 2025

фото Сергея Елдесина, ИА "Тюменская линия"

Плоды баклажана, болгарского перца, а также помидора и банана с точки зрения ботаники классифицируются как ягоды, сообщила РИА Новости руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева.

"Есть ботаническая классификация плодов. По ботанической классификации и в соответствии с ней под ягодой понимают плод, который завязывается из одного цветка с сочной мякотью и множеством семян внутри… Это и помидоры, и бананы, и баклажаны, и перец - это все ягоды по структуре самого плода", — рассказала Пырьева.

Однако, по словам эксперта, потребителей интересует не ботаническая классификация, а пищевая ценность продуктов.

# овощи , ягоды

