Сотрудники ГАИ будут дежурить у школ в Тюменской области 1 сентября

Общество, 18:07 27 августа 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области будут дежурить у образовательных учреждений 1 сентября. Они напомнят взрослым и детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Об этом сообщил руководитель областной Госавтоинспекции Андрей Миллер в эфире программы "Час Тюмени".

“Контроль и надзор направлены на предупреждение и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Количество аварий и травмированных детей меньше не становится. Отдельно работаем на предупреждение определенных видов ДТП, в которых страдают дети - пассажиры и велосипедисты", – дополнил он.

Первые две недели сотрудники ГАИ будут дисциплинировать горожан вблизи школ. К этой работе присоединятся педагоги и родительские патрули.

Руководитель областной Госавтоинспекции рекомендует взрослым проговорить с младшими школьниками правила дорожного движения, определить безопасный маршрут от дома до школы и обратно, пройтись по нему.

Андрей Миллер напомнил, что обследование улично-дорожной сети вблизи учебных заведений начали сразу после окончания учебного года. Работа проводилась на протяжении всего лета.

"В данный момент готовность улично-дорожной сети – на очень серьезном уровне. Под этим подразумеваются знаки, их видимость, разметка, ограждения, освещение, что очень важно. Обращаем внимание на эти вещи, даем рекомендации, чтобы привести в соответствие", – добавил он.

Кроме того, проверены все школьные автобусы. В Тюменской области их насчитывается больше 700. Внимание при осмотре обращали как на техническое состояние транспорта, так и на водителей.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области ведут информационно-пропагандистскую, профилактическую работу: акции, кампании "Дорога домой", "Внимание – дети!", "Подросток-водитель".

Инна Пахомова

