Около шести тысяч тонн картофеля собрали аграрии с тюменских полей
5 тыс. 884 т картофеля собрали овощеводы с тюменских полей по данным регионального департамента АПК на 27 августа. Средняя урожайность - 340 ц/га.
Убрано 161 га овощей открытого грунта. Урожай составил 8 тыс. 129 т.
Продолжается обмолот зерновых и зернобобовых культур. На 27 августа комбайны прошли площадь 97 тыс. 300 га. Из них большую часть занимают горох и яровые - 48 тыс. 100 и 48 тыс. 700 га соответственно. Озимых обмолочено 500 га. В закрома засыпано 138 тыс. т гороха и 161 тыс. 300 т зерна.
Технические культуры (лен, рапс) убраны на площади 300 га с урожайностью 12 ц/га.