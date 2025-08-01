  • 27 августа 202527.08.2025среда
Около шести тысяч тонн картофеля собрали аграрии с тюменских полей

Экономика, 15:54 27 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

5 тыс. 884 т картофеля собрали овощеводы с тюменских полей по данным регионального департамента АПК на 27 августа. Средняя урожайность - 340 ц/га.

Убрано 161 га овощей открытого грунта. Урожай составил 8 тыс. 129 т.

Продолжается обмолот зерновых и зернобобовых культур. На 27 августа комбайны прошли площадь 97 тыс. 300 га. Из них большую часть занимают горох и яровые - 48 тыс. 100 и 48 тыс. 700 га соответственно. Озимых обмолочено 500 га. В закрома засыпано 138 тыс. т гороха и 161 тыс. 300 т зерна.

Технические культуры (лен, рапс) убраны на площади 300 га с урожайностью 12 ц/га.

