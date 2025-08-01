  • 28 августа 202528.08.2025четверг
Фильтровальные насосы устанавливают в водоочистной станции Бердюжского округа

Экономика, 12:36 28 августа 2025

администрация Бердюжского округа | Фото: администрация Бердюжского округа

Фильтровальные насосные агрегаты устанавливают в строящейся водоочистной станции Бердюжского округа. Также рабочие оборудуют фильтрами и электрическими клапанами трубопроводы, делают обвязку емкостного оборудования, сообщает муниципалитет.

Обеспечит объект блочно-модульного исполнения дизельная электростанция мощностью 100 киловатт - площадку под ее установку уже подготовили.

Мощность станции очистки составит тысячу куб. м в сутки. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить потребность жителей Бердюжского округа в чистой питьевой воде. Строительство идёт по графику, завершение работ запланировано на февраль 2026 года.

# Бердюжский район , ЖКХ , станция водоочистки

