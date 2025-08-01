  • 28 августа 202528.08.2025четверг
В одном из районов Тюменской области зафиксировали рекордную урожайность зерна

Экономика, 15:21 28 августа 2025

администрация Абатского округа | Фото: администрация Абатского округа

32 ц/га составляет средняя урожайность в Абатском районе. Агропредприятия убирают с полей зерновые и зернобобовые культуры. Обмолотили 2 тыс. 832 га или 7,8 % от плана, рассказал глава муниципального образования Игорь Васильев.

"После продолжительных августовских дождей практически все растениеводы вышли на уборку урожая. В общей сложности в уборочной кампании задействовали 63 комбайна", - отметил глава.

Он подчеркнул, что главной составляющей экономики муниципалитета является отрасль сельского хозяйства. Абатские аграрии ежегодно вносят значительный вклад в формирование продовольственной безопасности Тюменской области.

# Абатский район , АПК , уборка урожая

