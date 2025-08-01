  • 29 августа 202529.08.2025пятница
  • USD80,2918
    EUR93,4891
  • В Тюмени 18..20 С 6 м/с ветер юго-западный

Промысловых беспозвоночных исследовали тюменские ученые в 32 озерах УФО

Общество, 11:08 29 августа 2025

тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

Промысловых беспозвоночных исследовали тюменские ученые в 32 озерах Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Общая площадь гипергалинных водных объектов составляет около 300 кв. км, сообщает тюменского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Специалисты лаборатории промысловых беспозвоночных на каждом водоёме изучили количественные и качественные характеристики популяций артемии, а также основные параметры среды обитания: солёность, температуру, содержание растворенного кислорода в воде и прозрачность.

тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

Дополнительно исследовали популяции кладоцер, копепод, хаоборид и абиотические факторы среды в трёх озёрах Курганской области.

Отметим, общий объём собранного материала превысил 300 проб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тюменский филиал ВНИРО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:58 29.08.2025Тюменские потребители задолжали "дочке" "Газпрома" 53,5 млн рублей
12:36 29.08.2025Тюменцы стали чаще читать произведения братьев Стругацких
12:25 29.08.2025Школьники на уроках музыки споют песни Аедоницкого, Тухманова и Дунаевского
12:03 29.08.2025В Тюменской области 672 летних лагеря приняли на отдых 174 тысячи детей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора