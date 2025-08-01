Промысловых беспозвоночных исследовали тюменские ученые в 32 озерах УФО
Промысловых беспозвоночных исследовали тюменские ученые в 32 озерах Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Общая площадь гипергалинных водных объектов составляет около 300 кв. км, сообщает тюменского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
Специалисты лаборатории промысловых беспозвоночных на каждом водоёме изучили количественные и качественные характеристики популяций артемии, а также основные параметры среды обитания: солёность, температуру, содержание растворенного кислорода в воде и прозрачность.
Дополнительно исследовали популяции кладоцер, копепод, хаоборид и абиотические факторы среды в трёх озёрах Курганской области.
Отметим, общий объём собранного материала превысил 300 проб.