Новый проект "Атмосфера" сплотил семьи Сладковского района

| Фото: предоставлено Анной Гурской | Фото: предоставлено Анной Гурской

Уникальный проект, который успел объединить местных жителей вокруг идеи семейного творчества и культурного развития, продолжается в Сладковском районе. Центральная районная библиотека превратилась в современный центр досуга благодаря проекту "Атмосфера", получившему поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Старт инциативы был ярким и масштабным — торжественное открытие 8 июля привлекло более ста участников. Сегодня "Атмосфера" объединила более 40 семей, которые регулярно посещают мероприятия, а каждое занятие собирает около 30 участников.

| Фото: предоставлено Анной Гурской | Фото: предоставлено Анной Гурской

"Мы давно мечтали создать такое пространство, где каждая семья могла бы найти занятие по душе. И сегодня я вижу, как наши идеи воплощаются в жизнь: люди приходят, творят, общаются, и это вдохновляет" — поделилась руководитель проекта Анна Гурская.

Проект предлагает разнообразную программу: театральные занятия под руководством опытного педагога Владимира Виданова, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, встречи с местными умельцами. В ближайшее время ожидается поступление оборудования для создания мультфильмов.

| Фото: предоставлено Анной Гурской | Фото: предоставлено Анной Гурской

Несмотря на некоторые сложности с первоначальным оснащением, проект удалось успешно адаптировать. Вместо планируемой мобильной сцены по согласованию с представителями Фонда был приобретен профессиональный фотоаппарат, который теперь помогает документировать все важные моменты мероприятий.

| Фото: предоставлено Анной Гурской | Фото: предоставлено Анной Гурской

Особую популярность у жителей Сладковского района получили VR-экскурсии по музеям России, которые позволяют познакомиться с культурным наследием страны, не покидая родных мест. Кроме того, участники занимаются созданием семейных театральных постановок и участвуют в творческих встречах.

| Фото: предоставлено Анной Гурской | Фото: предоставлено Анной Гурской

Кульминационным событием проекта станет фестиваль традиционных ценностей "Одно целое", который пройдет 10 июля 2026 года. В программе — показ семейных театральных постановок, выставка творческих работ, ярмарка и концертные номера.

Добавим, библиотека обслуживает около 3 тыс. 500 человек в год, при этом 57% населения села регулярно посещают культурные мероприятия. "Атмосфера" стала для семей Сладково настоящим центром притяжения.

Инна Кондрашкина