Заниматься йогой и плаванием рекомендуют медики тюменкам во время беременности

Общество, 08:42 30 августа 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

При нормальном течении беременности женщинам необходимы физические нагрузки. Однако прежде чем приступить к каким-либо физическим занятиям, нужно обязательно проконсультироваться с врачом, отмечает врач-акушер-гинеколог родильного дома №3 Тюмени Анастасия Антонова.

"Врач сможет оценить ваше общее состояние здоровья, учтет индивидуальные особенности и рекомендации, а также определит, какие физические нагрузки будут для вас безопасными и полезными", — отмечает она.

Среди рекомендуемых видов спорта — плавание, йога, пешие прогулки. Полезнее выполнять не длительные, но регулярные физические нагрузки, заниматься не реже трех раз в неделю. Редкие и изнурительные физические нагрузки могут создавать чрезмерное напряжение на организм, что особенно опасно для будущих мам, пишет КП-Тюмень.

Беременным противопоказаны любые физические нагрузки, сопровождающиеся поднятием тяжестей, вибрацией, а также риском падения и ударов. Ни в коем случае нельзя — роликовые коньки, конный спорт, катание на горных лыжах, сноуборд. Также не рекомендуется заниматься танцевальной аэробикой и степом.

