Как самозанятым тюменцам позаботиться о будущей пенсии, рассказал эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пенсионные права формируются по-разному в зависимости от статуса. Самозанятые с налогом на профессиональный доход должны самостоятельно заботиться о будущей пенсии, отмечает управляющий отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.

Для получения страховой пенсии необходимо накопить 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Добровольные взносы можно оформить через портал Госуслуг, приложение "Мой налог" или в клиентской службе СФР.

В 2025 году установлены следующие размеры взносов: минимальный — 59 тыс. 241 рубль (даёт 0,975 коэффициента), максимальный — 473 тыс. 932 рубля (7,799 коэффициента). Платить можно как единовременно, так и частями до 31 декабря, пишет Тюменская область сегодня.

По последним данным, в Тюменской области зарегистрировано 151 тыс. самозанятых. За прошлый год 533 из них сделали добровольные взносы на пенсию, а с начала текущего года таких уже 369 человек.