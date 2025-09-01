  • 1 сентября 20251.09.2025понедельник
Акцию "Безопасный путь в школу" проводят в Тюменской области

Общество, 18:53 31 августа 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Акцию "Безопасный путь в школу" проводят в Тюменской области. Приурочили ее к началу учебного года. Инспекторы будут нести службу у образовательных учреждений региона и на переходах, где уже случались наезды на детей, сообщает областная ГИБДД.

"В этом году в Тюменской области произошло 81 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов до 16 лет, 32 наезда на юных пешеходов зарегистрировано на пешеходных переходах. Я советую водителям быть внимательнее, подъезжая к пешеходным переходам у школ, заранее снижать скорость, чтобы успеть остановиться и пропустить ребенка", - отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

"Родительские патрули" с начала учебного года также выйдут на улично-дорожную сеть у образовательных учреждений, призывая школьников и водителей к дорожной безопасности.

