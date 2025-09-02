Тюменская область – победитель Всероссийского детского экофорума
Тюменская область – победитель Всероссийского детского экологического форума-2024. Команда из Упоровского округа Тюменской области победила в номинации "Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов", сообщает информационный центр правительства региона.
В рамках проекта исследовано гидробиологическое и химическое состояние озера Большое Песьяное; проведен анализ показателей воды и сопоставление их с данными предыдущих лет. Также намечены меры по предотвращению зарастания водоема и сохранению его экосистемы. Разработаны рекомендации по зарыблению озера с учетом безопасности для экосистемы.
Следующий форум состоится в Челябинске 14-15 октября.