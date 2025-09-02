  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
Тюменская область – победитель Всероссийского детского экофорума

Общество, 18:53 01 сентября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область – победитель Всероссийского детского экологического форума-2024. Команда из Упоровского округа Тюменской области победила в номинации "Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов", сообщает информационный центр правительства региона.

В рамках проекта исследовано гидробиологическое и химическое состояние озера Большое Песьяное; проведен анализ показателей воды и сопоставление их с данными предыдущих лет. Также намечены меры по предотвращению зарастания водоема и сохранению его экосистемы. Разработаны рекомендации по зарыблению озера с учетом безопасности для экосистемы.

Следующий форум состоится в Челябинске 14-15 октября.

# форум , экология

