  • 3 сентября 20253.09.2025среда
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер восточный

Уват примет первенство УФО по биатлону среди юношей и девушек

Спорт, 17:21 03 сентября 2025

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Первенство Уральского федерального округа по биатлону среди юношей и девушек 13-14 лет пройдет на базе Биатлонного центра им. А. И. Тихонова в Увате с 4 по 8 сентября.

Как сообщили в администрации муниципалитета, участниками соревнований станут команды из Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Наш регион представят спортсмены из Тюмени, Заводоуковска, Тобольска, Тюменского и Уватского округов.

За Уватский район выступят обучающиеся районной спортивной школы, воспитанники " УМР спортивного отделения "Биатлон" под руководством тренера-преподавателя Сергея Николаевича Старых.

# биатлон , Уватский район

﻿
