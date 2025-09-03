Уват примет первенство УФО по биатлону среди юношей и девушек

Первенство Уральского федерального округа по биатлону среди юношей и девушек 13-14 лет пройдет на базе Биатлонного центра им. А. И. Тихонова в Увате с 4 по 8 сентября.

Как сообщили в администрации муниципалитета, участниками соревнований станут команды из Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Наш регион представят спортсмены из Тюмени, Заводоуковска, Тобольска, Тюменского и Уватского округов.

За Уватский район выступят обучающиеся районной спортивной школы, воспитанники " УМР спортивного отделения "Биатлон" под руководством тренера-преподавателя Сергея Николаевича Старых.