  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северный

В Тюмени из-за нарушений пожарной безопасности горел строящийся дом

Происшествия, 12:58 02 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возгорание на первом этаже строящегося дома произошло на ул. Пожарных и спасателей в Тюмени 1 сентября. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Огонь повредил строительный материал на площади 30 кв. м. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В Тобольске на ул. Крупской из-за короткого замыкания электропроводки горел жилой дом. Огонь повредил внутреннюю отделку дома на площади 5 кв. м. Короткое замыкание также стало причиной пожара в с. Викулова. Там загорелась хозяйственная постройка и огонь перекинулся на соседнюю хозпостройку. Общая площадь пожара составила 119 кв. м. Пострадавших нет.

В с. Армизонское из-за неосторожного обращения с огнем горела хозяйственная постройка. Пожар ликвидировали на площади 45 кв. м. Пострадавших нет.

Всего в Тюменской области 1 сентября зафиксировали восемь техногенных пожаров. Спасатели 11 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. На пожарах спасли 12 человек, эвакуировали 42 человека, погибли два человека.

