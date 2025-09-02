В результате пожара на улице Лобкова в Тюмени погиб человек
Один человек погиб в результате пожара на ул. Лобкова, 67 в Тюмени ночью 2 сентября, сообщает региональное ГУ МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило в первом часу ночи.
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь полностью охватил деревянный дом.
Пожар ликвидирован на площади 32 квадратных метра.
В тушении задействовали 12 человек и три единицы техники от областного главка МЧС России.
Причина пожара устанавливается.