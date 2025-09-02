Китай введет на год безвизовый режим для россиян

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан РФ, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим", - цитирует дипломата РИА Новости.