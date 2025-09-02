В Тюменской области в сфере теплоснабжения заключили 11 концессионных соглашений

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

11 концессионных соглашений заключили в сфере теплоснабжения в Тюменской области. Средний срок концессий — 25 лет. Частные предприятия наряду с муниципальными организациями готовят объекты к зиме, сообщает региональный департамент ЖКХ.

"Мы внимательно следим за подготовкой коммунальных систем и объектов электроэнергетики к предстоящему отопительному сезону. Видим усилия, которые прикладывают концессионеры в части подготовки объектов и в части модернизации теплоснабжения в округах. На текущий момент в концессию по теплу зашли 10 муниципалитетов. В стадии обсуждения находятся ещё пять округов", - отметил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

В Ярковском и Исетском округах по концессии работают специалисты ООО "Тюменский коммунальный сервис". Они на 95 % выполнили комплекс мероприятий по подготовке к зиме. Специалисты компании провели промывку и гидравлические испытания трубопроводов общей протяжённостью более 130 км. Во всех котельных промыли оборудование, проверили котлы, электропроводку и задвижки. Также обновили систему мониторинга и провели техобслуживание камер видеонаблюдения, чтобы контролировать ситуацию и оперативно реагировать на любые изменения.

В Исетском округе восстановили пять котельных: обновили кровли, стены, полы, заменили окна. В с. Денисово, Архангельское и Исетское отремонтировали котлы. В Бархатово демонтировали старую, давно не работающую дымовую трубу, а в Рафайлово — отремонтировали три действующие.

В с. Исетское по ул. Кирова выполнили реконструкцию теплотрассы, заменили более 1 км труб. В пос. Кировский и Коммунар строят две современные блочно-модульные котельные. Залиты фундаменты, подведены газ и вода. Они придут на смену старым, изношенным объектам и обеспечат более качественное теплоснабжение.

В с. Ярково сотрудники "ТКС" отремонтировали участок теплосетей на перекрёстке ул. Декабристов и Кирова. На одной из котельных установили современные насосы мощностью 75 кВт, которые могут плавно регулировать подачу тепла в зависимости от погоды. Это не только повысит комфорт для жителей, но и продлит срок службы теплотрасс.

В с. Дубровное заменили старые сети, подающие тепло в жилые дома и социальные объекты.