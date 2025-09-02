Интерес к студиям в новостройках Тюмени вырос на 24 % за месяц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 24 % вырос интерес к студиям в новостройках Тюмени за месяц. За год прирост составил 111 %. При этом, предложение выросло на 73 %, сообщает "Авито недвижимость".

"Со стартом снижения ключевой ставки ЦБ РФ на рынке наблюдается оживление. С одной стороны, снижается доходность депозитов, поэтому часть россиян решает инвестировать в недвижимость. С другой, граждане, которые не подходят под условия льготных программ, возобновили поиски первичного жилья для будущей покупки с привлечением рыночного кредита. В целом ипотека остается ключевым драйвером спроса на рынке новостроек, что подтверждает рост абсолютного числа ипотечных сделок", — отметил управляющий директор направления первичной недвижимости "Авито недвижимости" Дмитрий Алексеев.

Рост продаж в новостройках зафиксирован в большинстве регионов России. Среди всех сделок на первичном рынке почти две трети были проведены с использованием ипотеки.

Согласно данным "Авито недвижимости", в Тюмени средняя стоимость за квадратный метр составила 149 тыс. рублей.