  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северный

Интерес к студиям в новостройках Тюмени вырос на 24 % за месяц

Экономика, 16:49 02 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 24 % вырос интерес к студиям в новостройках Тюмени за месяц. За год прирост составил 111 %. При этом, предложение выросло на 73 %, сообщает "Авито недвижимость".

"Со стартом снижения ключевой ставки ЦБ РФ на рынке наблюдается оживление. С одной стороны, снижается доходность депозитов, поэтому часть россиян решает инвестировать в недвижимость. С другой, граждане, которые не подходят под условия льготных программ, возобновили поиски первичного жилья для будущей покупки с привлечением рыночного кредита. В целом ипотека остается ключевым драйвером спроса на рынке новостроек, что подтверждает рост абсолютного числа ипотечных сделок", — отметил управляющий директор направления первичной недвижимости "Авито недвижимости" Дмитрий Алексеев.

Рост продаж в новостройках зафиксирован в большинстве регионов России. Среди всех сделок на первичном рынке почти две трети были проведены с использованием ипотеки.

Согласно данным "Авито недвижимости", в Тюмени средняя стоимость за квадратный метр составила 149 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# недвижимость

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 02.09.2025Тюменская компания готовит первый промышленный образец анализатора газов крови
16:49 02.09.2025 Интерес к студиям в новостройках Тюмени вырос на 24 % за месяц
16:27 02.09.2025В Тюменской области в сфере теплоснабжения заключили 11 концессионных соглашений
15:43 02.09.2025Более 70 тонн ягод и косточковых ввезли в Тюменскую область из Казахстана и Киргизии

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора