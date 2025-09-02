  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
  • В Тюмени 13..15 С 0 м/с ветер северный

Тюменские студентки могут оформить пособие по беременности и родам

Общество, 19:13 02 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявлений от студенток на оформление пособия по беременности и родам открыли в Тюменской области. Выплату могут получить студентки и аспирантки очной формы обучения вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Для оформления выплаты потребуется справка о беременности из медицинской организации и справка из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам.

Подать заявление можно: на портале "Госуслуги", через клиентскую службу отделения Социального фонда России по Тюменской области или в МФЦ. Сумма пособия зависит от длины отпуска по беременности и родам и региона проживания.

Длительность отпуска по беременности и родам: 140 дней – стандартный срок; 156 дней – при осложненных родах; 194 дня – при многоплодной беременности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# пособие , роды , студенты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:30 02.09.2025Навыки по оказанию первой помощи продемонстрируют тюменцы на конкурсе
19:46 02.09.2025Тюменских педагогов приглашают на Всероссийские педагогические чтения
19:13 02.09.2025Тюменские студентки могут оформить пособие по беременности и родам
19:02 02.09.2025Тюменского ветерана СВО отметили на премии "Гордость нации – 2025"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора