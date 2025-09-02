Тюменские студентки могут оформить пособие по беременности и родам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявлений от студенток на оформление пособия по беременности и родам открыли в Тюменской области. Выплату могут получить студентки и аспирантки очной формы обучения вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Для оформления выплаты потребуется справка о беременности из медицинской организации и справка из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам.

Подать заявление можно: на портале "Госуслуги", через клиентскую службу отделения Социального фонда России по Тюменской области или в МФЦ. Сумма пособия зависит от длины отпуска по беременности и родам и региона проживания.

Длительность отпуска по беременности и родам: 140 дней – стандартный срок; 156 дней – при осложненных родах; 194 дня – при многоплодной беременности.